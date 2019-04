Mathieu van der Poel sorprèn en una final brillant i s'adjudica l'Amstel Race

El ciclista holandès Mathieu van der Poel va adjudicar-se ahir, amb un sorprenent esprint arribant des de darrere, la 54a edició de l'Amstel Gold Race, sumant el seu nom al del seu pare en el palmarès de guanyadors de la cursa. Es tracta de la primera «clàssica» del tríptic de les Ardenes, que va ser disputada sobre 265,7 quilòmetres entre Maastricht i Valkenburg.

Tal com va fer el seu progenitor, Adrie van der Poel, l'any 1990, Mathieu va imposar-se als seus compatriotes en l'arribada a Valkenburg després d'un recorregut trencacames de 35 cotes i quatre circuits. D'aquesta manera, agafa el relleu del danès Michael Valgren. A banda del campió, al podi d'enguany també hi va pujar l'australià Simon Clarke, que va ser company de l'holandès en l'escapada final. Ambdós ciclistes van guanyar la partida al danès Jakob Fuglsang, que finalment va acabar tercer. El francès Julian Alaphilippe, guanyador de la Milà-San Remo i líder durant gairebé tota la prova, va haver de conformar-se amb la quarta posició.



Niewiadoma guanya la femenina

En la prova femenina, que celebrava la seva sisena edició, va ser la polonesa Kasia Niewiadoma qui va coronar-se- La ciclista de Canyon Sram Racing va ser més forta en la definitiva ascensió al Cauberg i va passar per davant de les neerlandeses Annemiek van Vleuten i Marianne Vos. Per la seva part, l'espanyola Mavi García de Movistar no va tenir tanta sort i va quedar a més de quatre minuts de la guanyadora.