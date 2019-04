L'Atlètic supera l'Espanyol en la festa del futbol femení

L'Atlètic de Madrid va derrotar l'Espanyol a l'RCDE Stadium gràcies a un gol d'Ángela Sosa en el minut 31, un resultat que li permet seguir com a líder de la Lliga Iberdrola, tres punts per damunt del Barcelona, segon classificat. El quadre blanc-i-vermell va arrencar amb més tranquil·litat que l'amfitrió, abrigat de forma històrica pels 20.615 seguidors blanc-i-blaus que van veure com Moreno enviava un xut al pal i rondant la porteria de Gallardo.