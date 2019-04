«Guanyar a la pista del Cadí serà molt complicat»

La solvència en el treball defensiu i el lideratge de les veteranes Núria Martínez i Laia Palau va servir perquè l'Spar Citylift Girona guanyés amb autoritat el primer partit de la semifinal de lliga aquest passat diumenge a Fontajau (69-48).

Una victòria prou clara com pensar que l'Uni podria resoldre aquesta eliminatòria per, al marge de la classificació, tenir uns dies de marge abans de la final que no començarà fins al dijous 2 de maig. Un 2-0 que, però, exigeix tornar a guanyar demà al Cadí en un Palau d'Esports de La Seu d'Urgell on les pirinenques només han perdut un partit en tota la temporada.

«El Cadí és un molt bon equip que està fent una gran temporada, però amb el condicionant afegit de jugar a la seva pista on sempre és molt complicat guanyar; són molt fortes a la seva pista on només han perdut un partit en tota la temporada a La Seu i va ser fa molts mesos contra Avenida», ha explicat aquest matí un Èric Surís que té clar que el segon partit no ha de ser necessàriament idèntic al de diumenge a Fontajau: «Cada partit és un món, serà el sisè cop que juguem aquesta temporada, i està clar que ens coneixem molt però els entrenadors sempre busquem matisos i detalls a millorar...».