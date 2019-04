Palamós, punt de partida de les estrelles

Per alguns davanters, haver jugat alguna vegada a l'estadi del Palamós ha significat un punt de partida o les primeres passes d'una carrera futbolística d'allò més exitosa. Per exemple, el davanter argentí del Barça Leo Messi va fer el seu primer gol com a blaugrana a Palamós. Això va passar un 20 de juliol del 2004 en un amistós davant el degà que va finalitzar amb un 0-6 al marcador i en què Messi va anotar el quart gol blaugrana al minut 75 fruit d'una jugada individual marca de la casa.

Un altre blaugrana, en aquest cas ja exjugador que guarda relació amb Palamós, és l'holandès Patrick Kluivert, que va debutar amb el Barça de Van Gaal un 2 de setembre del 1998 amb triomf blaugrana per 0-2 en el mateix escenari. L'atacant va substituir Anderson al descans, però no va veure porteria. I el darrer davanter que guarda un nexe d'unió amb Palamós i un dels històrics del futbol espanyol és Raúl González, una de les llegendes del madridisme i que diumenge va tornar a la Costa Brava com a tècnic del juvenil del Reial Madrid, un escenari que va trepitjar per última vegada fa 25 anys quan de la mà de Rafa Benítez va jugar el seu únic partit a Segona A amb el Reial Madrid B. Raúl va jugar a Palamós i va perdre per la mínima (2-1) un 22 d'octubre del 1994. Només una setmana més tard debutava amb el primer equip llavors dirigit per Jorge Valdano a la Romareda. A partir d'aquell dia, l'anonimat amb què Raúl va viatjar a Palamós ja no seria el mateix.

Aquest proper mes d'agost, l'estadi Palamós-Costa Brava celebra els 30 anys de la seva inauguració, un acte que es va celebrar un 29 d'agost de 1989 amb un partit davant el FC Barcelona. Els palamosins es van imposar (2-1), amb dianes de Coquito Rodríguez i Esteve Corominas.