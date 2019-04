Presentada la setena edició de la Jornada de Futbol Femení de l'FCF

El dimecres de la setmana vinent, el primer de maig, se celebrarà la setena edició de la Jornada de Futbol Femení que organitza la Federació Catalana de Futbol (FCF). Es farà en quinze seus repartides per tot Catalunya, una de les quals serà Tordera. Ahir al migdia va tenir lloc la seva presentació oficial al Reial Club Tennis de Barcelona i, entre d'altres coses, es va explicar que la jornada té com a objectiu que totes les nenes i noies que hi participin (de 6 a 14 anys) puguin millorar certs aspectes del seu joc o, fins i tot, iniciar-se en el món del futbol.

Amb aquesta iniciativa, l'FCF el que vol és seguir promocionant el futbol i futbol sala femení a tot el territori, i és per això que impulsa el projecte #Orgullosa, creat l'estiu d'ara fa dos anys. La pràctica d'aquest esportiu ha viscut un creixement evident en les darreres temporades. Un clar exemple en són les pròpies jornades. Les sis últimes edicions han acollit la participació de més de 10.000 jugadores.

A la presentació celebrada ahir hi van assistir, entre d'altres, el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras; el Secretari General de l'Esport i de l'Activitat Física, Gerard Figueras; i el director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig.