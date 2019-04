L'Spar Citylift encara el repte de La Seu

La solvència en el treball defensiu que ja havia tret el cap en els quarts de finals contra l'Araski i el lideratge de les veteranes Núria Martínez i Laia Palau van servir perquè l'Spar Citylift Girona guanyés amb autoritat el primer partit de la semifinal de Lliga aquest passat diumenge a Fontajau (69-48). Una victòria prou clara com per pensar que l'Uni pot resoldre aquesta eliminatòria per, deixant de banda la classificació, tenir uns dies de marge abans de la final, que no començarà fins al dijous 2 de maig. Un 2-0 que, però, exigeix tornar a guanyar avui el Cadí al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell (20.00, Esport 3), on les pirinenques només han perdut un partit en tota la temporada: contra el Perfumerías Avenida el 21 d'octubre.

«El Cadí és un molt bon equip que està fent una gran temporada, amb el condicionant afegit de jugar a la seva pista, on sempre és molt complicat guanyar; són molt fortes a la seva pista, on només han perdut un partit en tota la temporada, i va ser fa molts mesos contra l'Avenida», va explicar ahir al migdia un Èric Surís que, després del doble cop que va suposar el final de l'aventura europea a Montpeller i la confirmació de la baixa de Nadia Colhado, ha sabut donar la volta a l'equip amb un joc més orientat a defensar i córrer liderat per les seves dues veteranes bases i la facilitat per jugar a pista oberta de Rosó Buch, Gabby Williams, Keisha Hampton o la mateixa Leia Dongue. Els 41 punts anotats per l'Araski en el segon partit dels quarts de final a Vitòria i els 48 del Cadí diumenge a Fontajau són la millor prova d'aquesta nova versió d'un Spar Citylift Girona que ha aconseguit reinventar-se després d'una temporada en la qual ha tingut moments molt bons -13 jornades seguides guanyant en Lliga, una victòria històrica per 23 punts contra l'Avenida a Fontajau o ser el primer català a jugar unes semifinals europees...-, però on també ha patit cops durs, com la derrota en la final de Copa o perdre pel camí la seva màxima anotadora (Shay Murphy) i la seva jugadora més valorada (Nadia Colhado).

El partit d'aquest vespre a la Seu d'Urgell serà el sisè cop que gironines i pirinenques s'enfrontin aquesta temporada entre Lliga catalana, els dos partits de la Lliga regular, la semifinal de Copa a Vitòria i els primer d'aquesta sèrie de diumenge passat a Fontajau. El balanç, de moment, és de quatre victòries gironines per una sola del Cadí en el partit de Lliga que es va jugar a la Seu (86-81, el 3 de novembre en un partit en què les gironines van pagar el desgast d'haver jugat entre setmana a les Açores en Eurocup). «Cada partit és un món, serà el sisè cop que juguem aquesta temporada, i està clar que ens coneixem molt però els entrenadors sempre busquem matisos i detalls per millorar...», deia ahir Surís sobre un duel que omplirà a vessar el Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, on també hi haurà un desenes d'aficionats gironins. Avui, també hi ha el segon partit entre València i Avenida.