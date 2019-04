La remuntada es queda a mitges

Aquest dissabte, el Bordils jugarà un important partit a la pista de l'Agustinos d'Alacant que pot deixar la permanència a la Divisió d'Honor Plata vista per sentència. Una fita que podria haver estat encara més a prop si ahir l'equip de Sergi Catarain hagués esgarrapat algun punt del duel que el va enfrontar al Blanc-i-Verd contra el Port Sagunt. Un matx endarrerit que corresponia a la catorzena jornada i que es va decidir a la segona meitat. Després d'una primera mitja hora molt igualada, pràcticament sense diferències en el marcador, no va ser fins el pas pels vestidors que la balança es va desnivellar a favor dels visitants.

Tant és així que el Port Sagunt va arribar a gaudir d'una renda de quatre gols: 18-22. Res que no ho deixés tot dat i beneït, perquè el Bordils, malgrat tornar a comptar amb baixes importants, va tirar d'orgull per acostar-se i vendre ben cara la seva pell fins al final. Als últims minuts, un penal transformat per Masmiquel (autor de set gols) va situar el 28-29 a l'electrònic. Tot estava per decidir. Quedava poc més d'un minut i mig per la conclusió però va ser llavors quan una rigorosa exclusió de Combis va ser determinant. Això, i un nou gol dels valencians, que situaria el definitiu 28-30 a l'electrònic. Els de Catarain es queden amb 22 punts. En tenen quatre més que l'Agustinos d'Alacant, precisament el rival d'aquest cap de setmana.