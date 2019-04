La victòria de l'Atlètic ajorna la celebració del títol de Lliga del Barça

La victòria d'ahir de l'Atlètic de Madrid contra el València (3-2) va ajornar, almenys fins dissabte, la celebració del títol de lliga del Barcelona. Els de Valverde tindran l'opció de conquistar matemàticament el campionat guanyant el Llevant en la propera jornada (20.45), de fet, en faran prou calcant el que faci l'equip matalasser contra el Valladolid (16.15). En cas que l'Atlètic perdés, el Barça seria campió abans de jugar el seu partit. Hi havia la possibilitat que un triomf del València al Wanda donés el títol als barcelonistes, però els madrilenys van guanyar amb gols d'Álvaro Morata, Antoine Griezmann i Ángel Correa, aquest a vuit minuts del final. El València havia equilibrat el gol de Morata amb un de Gameiro i el de Griezmann amb un altre de Dani Parejo des del punt de penal en una acció decretada pel VAR per mans. Els barcelonistes depenen per primera vegada de si mateixos per emportar-se el títol. Ara sumen 80 punts per 71 de l'Atlètic quan queden quatre partits per disputar-se.