El Citylif Girona se la juga contra El Vendrell

Decisiu partit per al Citylift Girona avui al pavelló de Palau en un duel directe en la lluita per la permanència contra El Vendrell (21.30). A cinc jornades per acabar el campionat, els gironins ocupen la tretzena posició de l'OK Lliga amb 23 punts just per sobre d'El Vendrell que, amb 22 punts, és ara mateix el primer equip que perdria la categoria. El club ha fet una crida a l'afició perquè hi hagi un bon ambient a Palau.