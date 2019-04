Eurolliga El Barça força el cinquè partit davant l'Efes

El Barça Lassa es jugarà dimecres que ve a Istanbul a tot o res la classificació per a la Final Four de l'Eurolliga després de guanyar per 82-72 l'Anadolu Efes i forçar el cinquè i definitiu partit. El gran tercer quart (27-12) dels de Svetislav Pesic va ser clau per a la victòria davant un rival que es va veure superat pel joc coral dels blaugranes a la segona part, amb Kyle Kuric (19 punts) com a jugador més brillant al costat d'un consistent Ante Tomic.