«El motiu de la destitució de Javi Salamero és la pèrdua de confiança»

Javi Salamero ja no s'asseurà avui a la banqueta del camp del Farners per dirigir el Palamós perquè dijous a la nit va ser destituït. El ja extècnic del degà fa uns dies va comunicar que rebutjava l'oferta de renovació i aquesta setmana els esdeveniments s'han precipitat. El nou inquilí per a les últimes cinc jornades serà el seu segon, Albert Parés. Una oferta econòmica a la baixa, els darrers resultats, la imatge de l'equip i un distanciament creixent evident amb les manifestacions de Salamero en què lamentava que l'entitat arrossega una sèrie de mancances no han agradat a la directiva de Patxi Otamendi.

Per quins motius s'ha destituït Salamero?

Principalment ha estat la pèrdua de confiança en l'entrenador. La destitució no va vinculada als resultats ni a la imatge oferta. A més, encara estem lluitant per conservar la tercera plaça i creiem que a manca de cinc partits era necessari fer quelcom per intentar revertir la situació.

Les declaracions de Salamero lamentant les mancances que veu al club han estat el detonant?

És evident que no ens han agradat ni van caure bé a la directiva perquè lluitem dia a dia per sortir-nos-en. Aquestes respostes públiques de l'entrenador no encaixen bé. Ara bé, no és l'únic motiu. Podríem dir que és la gota que fa vessar el got perquè hi ha hagut una sèrie de fets interns que no farem públics perquè farien mal al club.

Hi són aquestes mancances?

Fem autocrítica i som conscients que hi ha mancances al club. Som en un període de traspàs en el qual encara no hem agafat totes les competències i hem d'organitzar-nos, però això no implica que s'hagi de fer públic. El Palamós té un pes específic i una història important. Ara bé, cal recordar que som a Primera Catalana i la nostra realitat.

Parés és un tècnic provisional?

L'acord és fins a final de temporada i ara mateix no estem buscant ningú perquè la nostra energia està focalitzada a acabar la temporada en tercera posició.

Hi havia equip per pujar?

Lamentablement serà difícil arribar a la segona plaça. Quan es fa una inversió com la que s'ha fet aquest curs amb un pressupost per la plantilla i el cos tècnic és per pujar encara que hi hagi gent que no pensi el mateix. Parlo amb molts presidents de la categoria i no sé si el Palamós acabarà segon o tercer, però entre els cinc primers segur. El pressupost que tenim és per pujar.