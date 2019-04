El Barça jugarà la final de la Champions femenina

El Barcelona va resistir al vendaval ofensiu del Bayern de Munic al Miniestadi (1-0) i, gràcies a un gol de penal de Mariona al tall del descans, va fer història en convertir-se en el primer equip espanyol que arriba a la final de la Lliga de Campions femenina de futbol.

El conjunt alemany, molt perillós en atac, va intentar remuntar el 0-1 en contra del partit d'anada, però a les seves davanteres els va faltar punteria, fins i tot amb superioritat per l'expulsió d'Hamraoui en el minut 70.

Malgrat que s'havien venuda totes les entrades, el Miniestadi no es va omplir, però va presentar una notable assistència. 12.764 espectadors es van citar amb la història.

El seu suport va ser fonamental. En el primer temps, el Bayern va començar amb l'ímpetu que li va faltar en el partit d'anada disputat a Alemanya.

Les jugadores bavareses, molt intenses en la pressió, van incomodar el Barcelona, una mica precipitat i nerviós amb la pilota, encara que molt segur en defensa, amb una imperial Mapi León a l'eix central.

La primera ocasió va ser de les visitants, en un tret de Skorvankova, que rematava massa centrat, però eren Däbritz i Magull les que generaven més perill.

Malgrat la precipitació dels seus centrecampistes, el Barcelona es va encomanar a Lieke Martens en atac. L'holandesa, molt activa a la banda esquerra, va ser la protagonista del primer remat del seu equip, que patia davant les envestides alemanyes.

El travesser de la porteria de Sandra Paños, molt segura en el primer temps, va escopir un míssil de Leupolz a la mitja hora de partit.

Respirava el Miniestadi, que demanava el descans. El Barcelona, no obstant això, va semblar acabar amb millors sensacions i va gaudir de tres ocasions de Lieke Martensa, Tony Duggan i Marta Torrejón.

Però el primer gol va arribar de penal, en l'últim sospir. Va servir la defensa una pilota llarga a Martens, que va guanyar el duel a Lewandowski. El lateral del Bayern va agafar de manera clara l'holandesa cometent un penal indiscutible. La pena màxima la va transformar Mariona, amb un tret ras, ajustat a la dreta, amb el qual va enganyar Benkhart.

Una diana que va obrir el partit després del descans. El Bayern, sense res que perdre, va buscar amb ànsia l'empat. Däbritz, ajustant massa un remat franc des de l'interior de l'àrea, i Rölfo, amb una mitjana volea rebutjada per Torrejón i un tret que va tallar Paños, van tenir l'empat en el primer quart d'hora del segon temps.

El Bayern emmanillava els locals, que resistien en defensa, fins i tot amb una jugadora menys. En tan sols dotze minuts, Hamraoui va veure dues grogues i deixava al seu equip en inferioritat.

Davant l'adversitat va aparèixer Paños. La porter blaugrana va treure una manyopla miraculosa a cop de cap de Roord que va impactar amb la fusta. Se salvava el Barcelona, però el vendaval alemany no cessava.

El tècnic Thomas Wörle, molt crític durant el partit amb les decisions arbitrals, també va ser expulsat per la col·legiada a deu minuts per al final.

Malgrat jugar amb una menys, el Barcelona es va mostrar molt sòlid en defensa i, amb el Bayern esgotant els seus opcions, va estar a punt de d'anotar el segon a la contra, però ni Andressa ni Aitana van encertar.

Ni blaugranes ni bavareses van veure porteria en els últims minuts. Es deslligava la bogeria en el Miniestadi. No era per a menys. El Barcelona estarà a la final de Budapest del pròxim 18 de maig, quan intentarà continuar fent història.

-Fitxa tècnica:

1 - Barcelona: Paños; Torrejón, Pereira, Mapi León, Ouahabi; Losada, Alexia Putellas, Hamraoui; Martens (Aitana, min.87), Mariona (Andressa Alves, min.86) i Duggan (Oshoala, min.71).

0 - Bayern de Munic: Benkhart; Lewandowski, Hendrich, Wenninger, Schweers; Magull (Roord, min.58), Leupolz, Skorvankova (Demann, min.78), Rolfö; Dabritz i Damnjanovic (Islaker, min.71).

Gols: 1-0, min.45+2: Mariona, de penal.

Àrbitre: Esther Staubli (Suïssa). Va amonestar a Vicky Losada (min.21), per part del Barcelona; Skorvankova (min.8), Wenninger (min.40), Lewandowski (min.45), per part del Bayern de Munic. Va expulsar per doble groga la jugadora del Barcelona Hamraoui (min.58 i min.70).

Incidències: partit de tornada de les semifinals de la Lliga de Campions disputat al Miniestadi davant de 12.764 espectadors.