Helena oma continuarà una temporada més a Girona

A tres dies de començar la seva cinquena final de lliga consecutiva contra el Perfumerías Avenida, l'Spar Citylift Girona va anunciar ahir la continuïtat d'Helena Oma per a la temporada vinent afegint-se així a Núria Martínez i l'ara lesionada Nadia Colhado, renovada recentment, com a jugadores amb contracte per a la temporada vinent. Laia Palau té una opció per seguir un curs més que s'ha de decidir quan acabi la lliga. «Estic molt contenta de poder continuar en aquest club i continuar millorant com a jugadora», va explicar ahir Helena Oma que viu la seva primera temporada al club de Fontajau, va arribar procedent de l'Almeda de Copa Catalunya, tot i que el curs passat va jugar uns mesos cedida al Cadí La Seu després de recuperar-se d'una lesió. «Crec que he fet una bona temporada, està clar que sempre hi ha coses a millorar i intentaré que la temporada vinent fer-ho una mica millor i seguir gaudint de l'experiència de jugar en una lliga tan competitiva com la Lliga Femenina-1», va dir Oma.