La plantilla Reisingerova manté les molèsties

L'Spar Citylift Girona es va entrenar ahir al matí a Fontajau per preparar l'inici de la final (foto). Ara per ara el principal maldecap del tècnic Èric Surís és l'estat físic de Julia Reisingerova. La pivot continua amb molèsties al genoll dret pel cop que va rebre al març en la final de Copa. Tot i que no estarà al 100%, el tècnic compta que podrà tenir la jugadora a la seva disposició.