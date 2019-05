Guanyar dos partits i esperar

Els dos últims triomfs han donat al Bàsquet Girona la possibilitat d'optar encara a la cinquena plaça, l'última que dona accés al «play-off». Per assolir-la caldrà que els d'Àlex Formento guanyin el Zamora i el Juaristi. I després esperar les ensopegades dels rivals: el Navarra hauria de perdre els dos partits que li resten, com el Zamora si no es recupera l' average, i el Marin i el Zornotza, almenys un.