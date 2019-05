Xavi anuncia la seva retirada i diu que iniciarà una carrera com a entrenador

Xavi Hernández va anunciar ahir en una carta oberta que aquesta serà la seva última temporada com a jugador en actiu, després d'haver guanyat la Lliga de les Estrelles de Qatar amb l'equip Al Sadd, i que seguirà al món del futbol com a entrenador.

«Ha estat un privilegi jugar a futbol fins als 39 anys i ara m'agradaria acabar la temporada al cim guanyant la Copa de l'Amir i arribant a la següent fase en la Lliga de Campions d'Àsia. Aquesta és la meva última temporada com a jugador, però estic desitjant veure què em depara el futur com a entrenador», va afirmar l'exjugador del Barcelona i de la selecció espanyola.

Va parlar de la seva filosofia com a entrenador, que reflecteix «l'estil desenvolupat durant molts anys sota la influència de Johan Cruyff i de La Masia, i que té el seu màxim exponent en la forma de jugar a futbol al Barcelona». «M'encanta veure els equips, prendre la iniciativa al camp, el futbol d'atac i tornar a l'essència d'allò que tots estimem des dels nostres dies d'infància: el futbol de possessió», va explicar.

Xavi considera que «el futbol és una eina magnífica per unir les persones i canviar vides a millor». «Durant les pròximes quatre setmanes, em lligaré les botes per jugar els últims partits d'una carrera inoblidable que s'ha prolongat durant 21 anys i m'ha portat per tot el món», va concloure.