El Massi-Tactic participarà en una cursa a la Xina

L'equip Massi-Tactic UCI Women's Team competirà per primera vegada en una prova de la UCI WorldTour, la màxima categoria mundial del ciclisme en ruta, a la Xina. Ha estat convidat a participar al Tour of Chongming Island, una cursa per etapes que es disputarà del 9 a l'11 d'aquest mes de maig. Compta amb un total de 349 quilòmetres i es reparteix en tres etapes força planes a l'illa de Chongming.