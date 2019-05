El Girona s'aferra a les seves opcions de pujar a LEB Or

Nil Angelats assegurava aquesta setmana que «lluitarem fins a l'últim segon del darrer partit per jugar el play-off» i el base gironí podrà complir les seves paraules perquè, després de derrotar ahir el Zamora a Fontajau (77-70), el Bàsquet Girona arribarà a la darrera jornada de la segona fase de LEB Plata amb opcions reals d'acabar cinquè. Un lloc que obriria les portes a jugar una eliminatòria directa, d'anada i tornada contra el Villarrobledo perquè ahir l'Alacant va confirmar el seu ascens directe, per pujar a LEB Or en tot just el segon any amb equip sènior a l'equip de Marc Gasol. La carambola continua sent possible, perquè tots els resultats varen acompanyar ahir l'equip que entrena Àlex Formento amb derrotes de Navarra i Zornotza. Així per acabar cinquens, els gironins necessiten tornar a guanyar la setmana vinent en l'última jornada a la pista del Juaristi i que perdin Navarra, a casa contra el Villarrobledo, el mateix Zamora (també a casa contra l'Almansa) i el Marín contra l'Alacant (que ja està a LEB Or).

Després de tres victòries consecutives, que passi el que passi permetran acabar la temporada amb un millor regust de boca del que semblava fa poques setmanes, el Bàsquet Girona és vuitè amb les mateixes victòries que el cinquè (Zamora), sisè (Marín) i Navarra (setè). Es tracta, doncs, que els gironins guanyin dissabte vinent i que perdin tant Navarra, com Marín, com Zamora.

La tercera victòria consecutiva va arribar ahir a Fontajau contra el Zamora, encarà cinquè classificat i que havia derrotat els gironins per 19 punts en el partit de la primera volta, i que ahir es va trobar d'entrada amb un Bàsquet Girona més seriós que el va castigar en el joc interior amb Jordi Trias (19 punts i 16 rebots al final del partit) i Andre Berry (18 i 7). Un triple de Sergi Costa tancava un molt bon primer quart gironí amb 21-10 en el marcador, però entre una certa desconnexió gironina i la facilitat anotadora dels exteriors del Zamora, els visitants van anotar 29 punts en el segon quart. Després del descans, però, els gironins varen recuperar el to defensiu. Un triple de Libroia posava el Zamora a només tres punts a un minut i mig per al final (69-66), però tres tirs lliures dels veterans Trias i Alzamora van donar la calma necessària al Girona per acabar assegurant-se la victòria.