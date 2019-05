L'Espanyol destrossa l'Atlètic de Madrid i somia en Europa

L'Espanyol manté viva la flama europea després de golejar l'Atlètic de Madrid (3-0), a l'RCDE Stadium, després d'un doblet de Borja Iglesias en la represa i un autogol de Godín després d'una carrera espectacular de Pedrosa just abans del descans. El partit va presentar una de les pitjors versions del quadre blanc-i-vermell aquesta temporada, sense contundència en defensa ni encert a la porteria contrària. A l'amfitrió, que va jugar amb la seva nova samarreta per a la temporada 2019-20, li va sortir tot bé davant la seva afició i va encadenar el seu setè xoc sense perdre. Al minut 45, Pedrosa va posar la sisena marxa i es va escapar per velocitat de tot l'Atlètic des del carril esquerre, driblant amb encert i forçant l'errada involuntària de Godín. A la segona part, dues accions de Borja Iglesias van confirmar el somni dels de Rubi, que no es rendeixen.