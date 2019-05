El Peralada-Girona B confia en ell mateix per salvar-se a Castàlia

Sense temps per pair la derrota de l'última jornada contra l'Hèrcules (0-1), el Peralada-Girona B ha hagut d'aixecar-se ràpidament per encarar els tres partits que queden. L'objectiu? Recuperar el camí de les victòries per salvar-se. Sobretot, després de conèixer ahir els triomfs del València Mestalla i l'Alcoià que el deixen a la plaça del play-out. Així doncs, els nois de Narcís Pèlach Chicho tenen aquesta tarda un repte molt important davant del Castelló (18.30 h) en un escenari que imposa. I és que el Nou Castàlia ja ha esgotat totes les entrades que podien agafar els socis i, com a mínim, els xampanyers hauran de competir davant d'uns 8.000 espectadors. Quasi res. Respecte als locals, els d'Óscar Cano tenen un punt menys que el Peralada –amb 38– i també es troben en una lluita aferrissada per sortir del descens. Per al partit d'avui, Chicho, que no podrà ser a la banqueta, donarà la titularitat a Suárez, Mario, Maxi Villa, Ferraresi, Santi Bueno, Andzouana, Èric Montes, Rober, Pau Miguélez, Boselli i Pachón; mentre que seran baixa Kilian, Iago López, Vito, Teo, Soni i Paik.