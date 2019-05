El Manchester City, obligat a guanyar per recuperar el liderat

Queda només una jornada per acabar la temporada 18/19 de la Premier League, però el seu resultat final està més obert que mai. El Manchester City, que juga avui a les 21 davant el Leicester, novè classificat, es veu obligat a sumar els tres punts, ja que en aquest moment el Liverpool se situa com a líder de la classificació gràcies a la victòria de dissabte davant el Newcastle. D'altra banda, amb els respectius empats d'aquesta jornada tant l'Arsenal com el Manchester United queden matemàticament fora de la lluita per les posicions de Champions. En l'última jornada veurem la conclusió de la lliga, en què el conjunt de Manchester depèn només de si mateix per endur-se el campionat lliguer.