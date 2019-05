El Sarrià es jugarà l'ascens a Plata amb l'Avilesina, el Maristas Algemesí i el Calvo Xíria

La UE Sarrià es jugarà l'ascens a Divisió d'honor Plata d'handbol a Avilés contra l'equip local, el Cafés Toscaf Atlética Avilesina; el Maristas Algemesí, i el Calvo Xíria. Així ho ha deparat el sorteig que s'ha fet aquesta tarda a la seu de la Federació Espanyola. Només un d'aquests quatre equips assolirà el premi de fer el salt a la segona categoria de l'handbol espanyol, on el Sarrià seria el segon representant gironí, acompanyant un Bordils que té virtualment assegurada la seva permanència a la lliga. La fase es jugarà del 17 al 19 de maig.

"Anem a per totes, anem a guanyar i a pujar", explicava just després del sorteig el vicepresident del Sarrià, Jordi Paretas. El club ja ha començat a moure la logística per preparar el viatge. L'expedició marxarà dijous 16 de maig al matí en autobús per començar la fase l'endemà. L'Avilesina, tot i que ha rebut l'organització de la fase, va quedar segon al grup asturià. L'altre primer de grup en aquest fase, com el Sarrià, és el Maristas Algemesí valencià. El grup es completa amb el Calvo Xíria, que va acabar segon a Galícia.

El Sarrià arriba a la fase amb el màxim optimisme i ambició després de tancar l'any com a campió del grup D de Primera Nacional. Dissabte a la nit l'equip va celebrar aquest títol a l'Ajuntament, on també hi va anar el filial, que aquest curs ha aconseguit l'ascens a Primera Catalana. El cap de setmana passat va ser molt positiu pel club perquè els infantils van guanyar el Top-4 català que organitzaven a la seva pista superant el Barça a la final i ja tenen al cap el proper objectiu: el campionat d'Espanya.