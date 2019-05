De l'esperit volcànic a l'esperit femení

El passat 30 de gener es van congregar 48.121 persones a San Mamés per veure el duel entre l'Athletic Club i l'Atlètic de Madrid femení. El que va passar aquell dia a Bilbao, que semblava un fet aïllat, s'ha anat convertint en una realitat i el 17 de març es va superar la xifra al Wanda Metropolitano. Fins a 60.739 espectadors i espectadores van presenciar l'Atlètic de Madrid – Barça femení, rècord mundial en aforament en un partit de futbol femení de clubs.

Demà, a dos quarts de 5 de la tarda, l'Olot es vol sumar a la festa del futbol femení i vol formar part del seu creixement. Per aquest motiu, el partit del primer equip del femení es jugarà a l'Estadi Municipal d'Olot, on es busca i s'espera que l'afluència d'espectadors sigui similar a la d'un partit del masculí: al voltant de 1.000 aficionats. «És l'últim partit de lliga i ens juguem quedar sisens, que era l'objectiu de principi de temporada, quedar entre les sis primeres. Tenim l'opció d'aconseguir-ho però el gran repte serà omplir l'estadi amb un partit de futbol femení», valora el tècnic Moi Dubé, que agraeix immensament la implicació del club i l'entorn en fer-ho possible. «El club ha fet un cartell anunciant el partit, Ràdio Olot hi assistirà, la televisió local també, la Federació Catalana en farà un reportatge i només fa falta que la gent s'animi a venir», afegeix Dubé.

Les olotines s'enfrontaran al Seagull de Badalona amb l'objectiu d'aconseguir una victòria que les permeti superar al Sant Jordi Club Esportiu a la classificació i finalitzar la temporada en sisena posició. Un sisè lloc molt meritori tenint en compte que l'Olot és un recentment ascendit a la Primera Divisió femenina. «Vam fer quatre fitxatges i van marxar dues noies, per tant, la dinàmica de l'equip no ha variat gaire i estem contents perquè hem puntuat contra els quatre primers equips de la categoria», explica amb orgull i satisfacció el tècnic olotí.

Les garrotxines van assolir l'ascens la temporada passada guanyant 4 a 0 a l'última jornada a La Batllòria i proclamant-se, així, com a campiones del grup quart de segona divisió en la temporada de debut de la secció femenina de l'Olot. Les jugdadores de Moi Dubé van fer un debut de 10 en el seu primer curs competint i diumenge esperen seguir fent història omplint el Municipal.