El Citylift GEiEG Uni és derrotat a la pròrroga

El Citylift GEiEG Uni va caure amb el cap ben alt a l'Hospitalet, després d'una pròrroga que va desfer la igualtat en benefici de les locals. Les gironines, que van tenir en Vanesa González la màxima anotadora (24 punts), van arribar al descans perdent per un desavantatge de cinc punts que capgirarien al tercer quart, que van finalitzar set punts per sobre. La rauxa de les barcelonines els va permetre portar el partit al temps addicional (56-56), on l'Uni només va ser capaç de fer vuit punts, pels 12 de les locals, que es van imposar per 68-64 al marcador.