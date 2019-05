La il·lusió del Llagostera per ser el millor de Tercera

El repte és gran, però possible. A més, bona part de la feina ja està feta. El Llagostera juga aquesta tarda l'últim duel al Municipal contra la Fundació Grama (18.00 h), un rival necessitat de punts que lluita per sortir del descens. Després de confirmar la seva participació al play-off, els homes d'Oriol Alsina busquen consolidar la primera posició, el que els donaria un clar avantatge a la promoció d'ascens. Un lideratge que defensen amb només un punt d'avantatge respecte a l'Hospitalet. «Com més amunt quedem, millor. Ens fa il·lusió tornar a jugar davant la nostra gent. La Grama s'hi juga molt i està clar que enfrontar-te amb un rival en aquesta situació sempre és més complicat. Hem de saber conviure amb la pressió de no fallar», comentava el tècnic llagosterenc.