El Sol Gironès jugarà el «play-off» d'ascens

El Sol Gironès Bisbal va guanyar a la pista del Grup Barna A (69-74) i d'aquesta manera aconsegueix acabar en quarta posició en la classificació, plaça que dona accés a jugar el play-off per l'ascens a la Lliga EBA. Els bisbalencs depenien d'ells mateixos per classificar-se i no van fallar, liderant el marcador en molts moments del partit i sabent patir quan els rivals s'apropaven en el marcador. D'aquesta manera, el somni del Sol Gironès Bisbal encara segueix viu.