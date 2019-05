Blàzquez renova i viurà la cinquena temporada al club

El futbolista de Besalú va firmar ahir l'ampliació del seu contracte i viurà la cinquena temporada consecutiva a l'Olot. Blázquez, un fix en els esquemes de Raúl Garrido, enguany s'ha reconvertit a la posició de central amb un rendiment òptim. El defensa garrotxí acumula ja més de 130 partits defensant la samarreta del club i mostrant-se implicat, orgullós i feliç de pertànyer al projecte. Als seus 27 anys, Albert Blázquez fa temps que ha trobat l'estabilitat a casa després de formar-se als filials de l'Espanyol i el Vila-real, fins i tot sent internacional en categories inferiors. Ara el defensa de Besalú i l'Olot han arribat a un acord per donar continuïtat un any més a la seva carrera a la Garrotxa, la comarca on viu, treballa i on té la família i els amics. Futbolísticament, Blázquez s'ha adaptat perfectament a la posició de central en la defensa de tres que aplica Garrido.