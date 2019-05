«Ascens? Només pensem en el partit amb l'Almeda»

El títol de campió de Lliga Femenina-1 del primer equip l'Spar Citylift Girona i el subcampionat estatal del júnior no han posat punt final a la dolça temporada del bàsquet femení gironí que, de la mà del Citylift GEiEG Uni, té aquest cap de setmana una nova cita amb la Final a Quatre de la Copa Catalunya. Amb un equip molt jove, sense incorporacions de fora del club, i havent de compaginar tot l'any els entrenaments i els partits amb l'ajuda al primer equip, l'equip que entrena Joan Pau Torralba ha acabat tercer a Copa Catalunya i avui, a les sis de la tarda, s'enfrontarà a l'Almeda de Cornellà de Llobregat en una de les semifinals (Viladecans i Lleida jugaran l'altra). Els dos guanyadors jugaran la final demà al migdia, però, sobretot, s'enfrontaran entre el 31 i el 2 de maig contra els dos representants balears, habitualment més fluixos que els equips catalans, per decidir qui fa el salt a Lliga Femenina-2 (per normativa puja un equip, però alguns anys han arribat a pujar dos catalans per les renúncies d'equips d'altres federacions territorials).

«Ascens a Lliga-Femenina-2? No n'hem ni parlat amb el club, només pensen en el partit contra l'Almeda i en guanyar-les», explica el tècnic Torralba que recorda que, a principi de temporada, no s'havien marcat l'objectiu de lluitar per l'ascens: «Som un equip molt jove i la idea era que, amb el canvi de format a Copa Catalunya amb 30 jornades de lliga regular, ens havíem d'intentar salvar com més aviat millor; però la temporada ens ha portat a veure que podíem classificar-nos per la Final a Quatre i ara que hi som ho volem intentar encara que sabem que l'Almeda és un equip potent».

L'Almeda ha acabat en la segona posició de la lliga regular després d'un espectacular inici de temporada, 15 victòries consecutives a la primera volta amb el tècnic gironí Eloy Acedo a la banqueta, però un petit sotrac de resultats va acabar amb la inesperada destitució de l'entrenador. Amb el seu substitut, Guillem Abelló, les barcelonines han quedat només per darrere del Viladecans i amb dues victòries més que el Citylift GEiEG Uni.

«Són superiors perquè tenen jugadores experimentades i perquè van començar l'any amb l'objectiu de pujar igual que el Viladecans, però guanyar-les a un partit és més factible que fer-ho una eliminatòria i ho intentarem aprofitar, que nosaltres som un equip amb molta rotació per aconseguir el factor col·lectiu sigui determinant», apunta Joan Pau Torralba recordant, que fa pocs dies, van guanyar l'Almeda a la seva pista de la segona volta de la Lliga. Lucía Pablos, Lara Fernández, Carolina Guerrero o Carla Pérez destaquen en l'equip de Cornellà de Llobregat que, al davant, es trobarà un GEIEG Uni molt jove, tot i tenir alguna jugadora una mica més experimentada com Vanessa González o Anna Jodar, compte amb jugadores com Aina Martín, Núria González o Belen González entre d'altres que s'han passat la temporada entrenant-se al costat de Laia Palau i companyia al primer equip de l'Spar Citylift Girona.



Sense Carla Jou i Irene Mayoral

Just abans de la Final a Quatre, Torralba ha perdut per lesió Carla Jou (genoll) i Irene Mayoral (espatlla) en una situació de «molt mala sort per a l'equip, perquè són dues jugadores importants a l'hora d'obrir espais en atac, com per elles al quedar-se fora ara després de tot l'any entrenant-se». Dues baixes que, en part, el GEiEG Uni intentarà compensar amb tres de les júniors que s'acaben de proclamar subcampiones d'Espanya a Avilés: Júlia Soler, Laia Moya i Fatou Cisse. «Ja han tingut un paper destacat durant tot l'any, però ara encara agafaran més presència per les baixes i després que ho hagin fet molt bé a l'estatal», apunta Torralba sobre les júniors.