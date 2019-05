La pluja obliga a concentrar les semifinals i la final de La Bisbal a la jornada de demà

La sisena jornada de competició al IV Torneig Internacional de Tennis Femení Solgironès de La Bisbal ha estat marcada per la pluja. La primera semifinal que enfrontava a la jove xinesa Xiyu Wang i la georgiana Ekaterine Gorgodze ha començat puntual i televisada per Eurosport TV, però l'aiguat ha obligat a suspendre-la uns estona més tard. La segona semifinal, la que protagonitzava la gironina Paula Badosa contra Dalma Galfi, ja no ha ni començat. Aquests incidents han obligat a modificar la previsió de demà. A les 9.45 s'acabarà la primera semifinal i, tot seguit, a les 10.45 es jugarà la segona. La final passarà a jugar-se a les cinc de la tarda.

Abans que el duel quedés ajornat per la pluja, en la primera semifinal, Gorgodze havia començat el partit molt dura de cap, i amb un joc molt consistent s'ha endut el primer set per 6/2. Wang pel contrari ha començat amb molts nervis, amb problemes en el servei i tocada físicament, però en el segon set i després de guanyar el joc del 2-1 que ha durat 16 minuts, ha recuperat confiança i s'ha posat per davant en el marcador. Amb 5/2 per Wang en el segon set la pluja ha fet acte de presència, i tot i que semblava ques'aturava i es podrien recuperar les pistes, un segon ruixat ha impedit que es reprengués el joc. Després d'hores d'espera i veient que la pluja no amainava, l'organització ha decidit suspendre els partits i reprogramar-los per demà.

Demà es juga la primera semifinal a les 9:45h. La segona, que enfrontarà a la jugadora local Paula Badosa i la hongaresa Dalma Galfi es disputarà a les 10:45h. Aquesta serà retransmesa per Eurosport TV i Televisió de Catalunya. Les finals de dobles i individuals seran a les 13h i a les 17h.