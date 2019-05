El Bordils celebra amb un empat la permanència

Ni la tranquil·litat de tenir segellada la setena temporada consecutiva a Divisió d'Honor Plata va frenar el Bordils. Els homes de Sergi Catarain van celebrar la permanència matemàtica regalant a la seva afició l'últim duel al pavelló Blanc-i-Verd amb un empat emocionant contra el Sant Martí Adrianenc (27-27), que s'hi jugava la permanència i va acabar perdent la categoria per la sorprenent victòria del Novás a Ciudad Real.

Després de superar una temporada mermada per nombroses lesions, el Bordils va voler posar-li punt i final deixant les millors sensacions. Palahí va ser l'encarregat d'obrir la llauna abans d'arribar al primer minut, evidenciant que el seu equip estava disposat a competir. El ritme anotador del duel va elevar-se, malgrat la igualtat que hi havia als primers compassos amb poc marge de llençament per a ningú. Els gironins van encarregar-se de tenir l'avantatge i a partir de grans jugades aconseguien arribar al descans amb el marcador 17-13. A la represa, els de lila, amb la permanència en joc, van empènyer per igualar el duel. El porter Jordi González va ser decisiu per aturar un llançament des de la línia de 7 metres i deixar l'empat.