Valverde provarà amb el jove Abel Ruiz en el lloc de Luis Suárez avui contra l'Eibar

L'Eibar vol acabar la Lliga de la millor forma possible, vencent per primera vegada en la seva història el Barcelona, i buscarà avui a Ipurua (16.15) aquest objectiu contra un rival que sortirà amb el seu millor equip per preparar la final de la Copa de dissabte que ve a Sevilla contra el València.

El preparador barcelonista, Ernesto Valverde, així ho va assegurar en la seva compareixença davant els mitjans, ja que no desitja que els seus jugadors estiguin molt temps inactius i per això ha anunciat que sortirà amb tot, a l'espera que l'Eibar al davant també li plantegi un partit molt competit. L'Eibar, que després del partit té prevista una festa a la plaça de l'Ajuntament, té com a objectiu evitar que el Barcelona torni a sumar una victòria a Ipurua, després d'haver fet el mateix en les anteriors quatre visites.

El Barcelona tanca la Lliga amb el títol ja en possessió i amb un únic objectiu al País Basc, com és preparar l'últim xoc de la temporada: la final de Copa contra el València. Ernesto Valverdre té una llista llarga d'absències per lesió en aquest partit, com són el porter Marc-André Ter Stegen, lesionat fa uns dies, i els també absents per problemes físics com Luis Suárez, Philippe Coutinho, Arthur Melo i Ousmane Dembélé. A aquesta llista s'hi afegeix Rafinha Alcántara, baixa per llarga durada. El Barcelona ha trobat a Ipurua un camp abonat per al triomf, ja que des de fa cinc anys, quan l'Eibar va ascendir a la Lliga, el conjunt català ha guanyat els quatre partits, sense haver rebut ni un sol gol en contra (0-2, 0-4, 0-4 i 0-2).

Davant la baixa de l'uruguaià Luís Suárez i el brasiler Coutinho, apareix el dubte de si Valverde tornarà a atrevir-se amb el jove Albel Ruiz en atac, després que aquest ja participés al tram final de l'últim partit contra el Getafe.L'alineació que pugui presentar Mendilibar és una incògnita, ja que podria premiar la gran temporada dels més habituals, o per contra oferir minuts als que menys han jugat i que encara tenen contracte, com Calavera.