L'Osasuna pujarà a Primera si l'Albacete no guanya el Granada

L'Osasuna no va passar de l'empat a zero en la seva visita al Ramón de Carranza, però avui serà equip de Primera Divisió si l'Albacete no és capaç de guanyar el Granada al Carlos Belmonte (21 hores, GOL TV). El conjunt navarrès, líder des de fa moltíssimes jornades, té set punts d'avantatge sobre el Granada, segon classificat, i deu sobre l'Albacete, tercer, amb tres jornades encara per disputar i a falta del partit d'aquesta nit entre dos dels equips implicats en la lluita per pujar a la màxima categoria. Continuen aspirant als llocs de play-off conjunts com el Mallorca, el Màlaga, el Dépor o el Cadis. A la part baixa, el R. Majadahonda cau a la zona de descens.