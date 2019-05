Márquez s'exhibeix davant les Ducati i afiança el seu lideratge

Marc Márquez es va adjudicar la victòria, tercera del campionat i segona consecutiva, a la cursa de MotoGP del Gran Premi de França, per davant de les Ducati dels italians Andrea Dovizioso i Danilo Petrucci, un resultat que el consolida en el liderat de la categoria reina. Una cursa en què el pilot de Roses, Maverick Viñales, no va poder acabar després d'una caiguda quan es portaven vuit voltes.

D'aquesta manera, el de Cervera aconsegueix el seu triomf 47 en MotoGP i iguala la marca del seu ara company Jorge Lorenzo -tots dos quarts de tots els temps- en una carrera en què només han aconseguit acabar 16 pilots.

Tot i algun problema amb la moto a la sortida, Márquez va mantenir la seva posició de privilegi, que li va permetre obrir un petit forat mentre el britànic Cal Crutchlow marcava la volta ràpida per darrere. A més, les Ducati de l'australià Jack Miller i els italians Danilo Petrucci i Andrea Dovizioso sortien a la caça del de Cervera.

De fet, Miller va aconseguir arrabassar el lideratge al líder del Mundial a la cinquena volta, un miratge que es va descobrir dos girs després retornant l'oceànic al grup dels italians. La cursa s'acabava en la volta 8 per a Maverick Viñales quan Francesco Bagnaia se'l va emportar per davant i va anar per terra.

A partir de la volta 12, Márquez va canviar de ritme per deixar enrere els seus oponents, que van haver de conformar-se amb lluitar per la resta de posicions del podi. Finalment van ser les dues Ducati oficials les que ho van aconseguir, amb «Dovi» segon davant d'un Petrucci que se'n va anar de llarg quan l'intentava passar, un resultat que no impedeix que el català consolidi el seu avantatge al capdavant del campionat.

El pilot gironí Albert Arenas va acabar en l'onzena posició en la cursa de Moto3 després de sortir des del lloc 16 de la graella. Una cursa que va guanyar John Mcphee, amb Aaron Canet com a líder del campionat. Per altra banda, en Moto2 el guanyador va ser Alex Márquez, tot i que Lorenzo Baldassarri és líder del Mundial.