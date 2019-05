L'anada del duel entre el Llagostera i el Portugalete es jugarà dissabte (18.00)

L'eliminatòria d'ascens entre el campió del grup català de Tercera Divisió, el Llagostera, i el del grup basc, el Portugalete, començarà aquest dissabte, a les sis de la tarda, a l'estadi del club del Gironès, i acabarà la setmana vinent, també en dissabte i a la mateixa hora, a La Florida, un camp amb capacitat per a 5.000 espectadors de la població biscaïna, just a tocar de Bilbao. Els dos clubs van fer públics ahir els horaris d'una eliminatòria que donarà dret al guanyador a pujar directe a Segona B, mentre que el perdedor serà repescat per la part del quadre on hi ha els segons, tercers i quarts classificats i encara hauria de jugar dues eliminatòries més per poder pujar.

Ahir, el club que presideix Isabel Tarragó també va anunciar els preus de les entrades per al partit d'anada: 5 euros per als socis; i 10 (de peu), 15 (tribuna descoberta) i 20 (tribuna coberta) per als no socis; mentre que la zona reservada per a l'afició visitant es vendrà a 15 euros. Els socis tenen temps fins divendres per retirar les seves entrades, després ja les hauran de pagar a preu de no socis. En el cas dels socis que no es puguin desplaçar fins a les oficines a comprar la seva entrada hi ha la possibilitat que una altra persona les pugui comprar en el seu nom presentant una foto del carnet de soci o detallant el número d'abonat.