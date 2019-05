Aspar (Olot) es consolida com un central de futur a Segona B

Ha estat una temporada històrica la de l'Olot i una de les grans notícies pel club garrotxí ha sigut l'eclosió dels més joves. Lluís Aspar, amb 19 anys acabats de complir, és el més jove de tots, però ha demostrat tenir gairebé la maduresa d'un jugador veterà en cada una de les ocasions en les quals Garrido li ha donat l'oportunitat.

L'última la va tenir fa dos diumenges en el darrer partit de lliga davant el Sabadell. Amb la lesió d'Alan Baró i les molèsties de Barnils, el tècnic olotí va decidir que Lluís Aspar exerciria de líder de la defensa jugant a l'eix de la línia de 3, posició en la qual encara no havia actuat, ja que durant el curs hi ha estat inamovible Alan Baró, mentre que Aspar actuava com a defensa central per la dreta. «Estic molt content i en trec una valoració positiva del partit. Garrido em va comentar que em tocava jugar per Barnils i després del partit em va dir que havia realitzat una gran actuació i que havia de seguir així», valorava el jove de Molló després de la seva bona actuació.

Lluís Aspar ha jugat 16 partits aquesta temporada, 11 enfrontaments més dels que va disputar el curs passat, quan tot just en va disputar 5 amb el primer equip i va començar a treure el cap a la Segona B. Va debutar la temporada passada davant el Cornellà amb Martín Posse com a entrenador i amb Garrido a la banqueta i un any més d'experiència encara ha comptat amb més oportunitats. El defensa olotí té clara la clau de la seva rapida adaptació a la categoria. «No m'ha sigut difícil adaptar-me i rendir a Segona B per un simple motiu: el grup humà d'aquest equip és increïble. És la força del club i fa que els joves puguem tenir molt protagonisme perquè els més veterans ens ajuden».

Tenint en compte el difícil que és rendir a Segona B de per sí, fer-ho amb només 19 anys és molt meritori i les capacitats defensives i la maduresa d'Aspar segur que no estan passant inadvertides per altres clubs. A l'estiu passat el Cornellà ja es va interessar en ell i aquest any altres clubs podrien trucar a les portes del club per demanar per la situació contractual del jove central del conjunt garrotxí. «Tinc un any de contracte aquí i el meu cap està a Olot. No tinc, en principi, predisposició de sortir del club i jugar en altres equips», diu un Aspar que té clar que de moment el que vol és jugar però també aprendre dels veterans de l'Olot. «A mi m'agrada jugar i Garrido em té confiança. Potser la temporada que ve puc ser titular però en aquest equip hi ha centrals molt bons», va subratllar el defensa.