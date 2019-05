El Bescanó lluitarà per l'ascens amb el Martorell

El Martorell, segon classificat del grup III de Segona Catalana amb 68 punts, serà el rival del Bescanó en la promoció d'ascens a Primera Catalana, que arrencarà el proper cap de setmana. Els gironins disputaran el partit d'anada diumenge que ve a fora i podran decidir a casa, set dies més tard, el 9 de juny. És la segona fase d'ascens consecutiva que afrontarà el Bescanó després de veure com diumenge la seva derrota a Porqueres, combinada amb la victòria de l'Escala, donava l'ascens directe als empordanesos, i els obligava, novament, a haver de passar per una promoció per poder celebrar el salt de categoria. En 88 anys d'història l'ascens a Primera Catalana seria l'èxit més gran del Bescanó, que mai ha passat de Segona.

Toni Díaz, fins ara el segon entrenador, serà l'encarregat de dirigir l'equip en aquesta eliminatòria. El tècnic Miquel Hereu va marxar ahir cap a la Xina per iniciar allà un nou repte com a director d'una de les acadèmies del FC Barcelona. El Bescanó va arribar a l'última jornada depenent d'ell per aconseguir l'ascens però se li va escapar amb la derrota a Porqueres (3-2) i la victòria de l'Escala davant del Cassà (2-1), que els deixava segons. El president del Bescanó, Dani Genoher, no amagava ahir que «estem molt tocats pel que va passar diumenge, ens va sortir tot malament. L'ascens era el regal que es mereixia en Miquel Hereu abans de marxar i ara haurem de treballar per poder-l'hi donar a distància a través de la promoció». La temporada passada el Bescanó va deixar escapar l'ascens en una promoció contra l'Argentona que es va decidir amb un gol als darrers minuts en el partit de tornada. «Nosaltres fem un futbol bonic que pensem que ha de tenir premi i lluitarem per aconseguir-lo», va dir Genoher. El partit d'anada serà diumenge a Martorell (12.00).