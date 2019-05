L'Olot renova el porter Pol Ballesté per a un any més un altre d'opcional

El porter barceloní Pol Ballesté ha tancat un acord amb l'Olot per ampliar la seva relació amb el club per a una temporada, més una altra d'opcional. Ballesté, que va aterrar a la Garrotxa en el mercat d'hivern, s'ha mostrat com una alternativa fiable a Ginard, oferint seguretat, caràcter i bon joc de peus en les seves actuacions d'aquest tram final de curs.

Un porter molt jove, tot just té 23 anys, i que ja ha voltat món amb les seves experiències a El Palo, Cadis, Granada B o Badajoz. Sorgit de les categories inferiors del FC Barcelona, Pol Ballesté ha disputat quatre partits de Lliga (Espanyol B, Ebro, Ejea i Teruel) en els quals només ha encaixat dos gols i ha contribuït a fer del garrotxí un dels conjunts menys golejats del grup (31). «Com a objectiu personal em marco intentar jugar els màxims minuts possibles i gaudir com he fet aquest any», va assegurar ahir.