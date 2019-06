Últim esglaó per a Tottenham i Liverpool per guanyar la Lliga de Campions

Només tres dies després que dos equips anglesos, com són el Chelsea i l'Arsenal, s'enfrontessin a Bakú amb l'Europa League en joc, avui el país britànic confirmarà el seu potencial futbolístic d'aquesta temporada. Ho farà al Wanda Metropolitano de Madrid, on a partir de les nou de la nit el Tottenham i el Liverpool es veuran les cares. En joc, ser el guanyador d'aquest 2019 de la Lliga de Campions, el màxim guardó continental.

Oportunitat històrica per als de Mauricio Pochettino, botxins del sorprenent Ajax en semifinals, i del candidat Manchester City en l'anterior eliminatòria. No han guanyat mai la Copa d'Europa i avui podrien aconseguir-ho per primer cop. El gran dubte és saber si el davanter Harry Kane, la seva màxima estrella, estarà a punt per ser titular. Té una lesió al turmell que arrossega des de fa temps. Si pot, Pochettino forçarà la màquina i el farà jugar. De la seva banda, el Liverpool de Kürgen Klopp buscarà la seva sisena Lliga de Campions. És l'actual subcampió després de perdre l'any passat a mans del Reial Madrid. No en guanya cap des del 2005, a Istanbul.