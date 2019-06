Roger Vidal: «Tenia ganes de tornar a estar a prop dels terrenys de joc»

El passat mes de juliol, Roger Vidal anunciava la seva retirada dels terrenys de joc. La setmana passada va anunciar-se que el curs vinent serà l'entrenador del juvenil A de l'Olot. No fa ni un any que la gran llegenda olotina feia un pas al costat, però l'exmigcampista garrotxí no ha deixat mai d'estar vinculat al club. Durant aquesta temporada ha format part de la directiva i a partir del curs vinent serà l'entrenador del Juvenil A. «Estic il·lusionat. Aquest any he estat lluny del terreny de joc i volia tornar a sentir-me a prop de la gespa. Vull gaudir de l'experiència i el temps dirà si m'hi enganxo i segueixo entrenant o no», valora Vidal sobre la seva nova etapa com a tècnic, en la qual tindrà com a acompanyant Ferran Roca, exentrenador del Bosc de Tosca i del Sant Jaume.

El de Castellfollit assegura que ja tenia clar quan era jugador que volia tastar el que era estar a la banqueta i entrenar. «Sempre hi penses quan ets jugador. Cada vegada entens més el futbol i això voldia transmetre-ho als més joves». Durant la seva dilatada trajectòria en el món del futbol, Roger Vidal ha defensat els colors de l'Olot, Figueres, Palamós i Girona. En aquests clubs ha tingut diversos entrenadors i assegura que tots li han ensenyat coses. Tot i això, n'hi ha dos en concret que l'han marcat: «Eduardo Vílchez i Rodri em van fer veure el futbol diferent. Abans de tenir-los jugava per diversió, mentre que amb ells vaig entendre molt més el joc i això em va ajudar com a futbolista».

Una altra cosa que té clara el nou tècnic del juvenil A de l'Olot és que el fet d'haver jugat a futbol a un cert nivell és una ajuda a l'hora d'entrenar. «T'ajuda a resoldre situacions des de la banqueta perquè les has viscut al camp, t'ajuda a entendre la dinàmica d'un vestuari i fa que et posis en la pell del jugador».

Roger Vidal és una llegenda del club, sempre ha representat els valors de l'Olot a la perfecció i té clar que aquesta és una de les múltiples coses que s'ha d'ensenyar als més joves. «La competitivitat és un dels grans valors i ho vull transmetre com a tècnic. Llavors, l'esforç, el compromís, el sacrifici i el respecte són altres valors indispensables als quals s'ha de donar molta importància quan s'entrena en categories inferiors», té clar l'exjugador olotí, el qual assegura que «l'Olot està fent moltes coses bé de forma interna que no es veuen, que la política de signar jugadors de proximitat el fa un club únic i a llarg termini es veuran els resultats de tant de treball».