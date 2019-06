Sergi Raset continuarà a la direcció esportiva de l'Olot

L'Olot ha anunciat aquesta tarda la continuïtat del director esportiu Sergi Raset per la temporada vinent. El gironí, doncs, complirà la seva quarta temporada al club garrotxí on, d'ençà que va aterrar-hi (2016) en cada exercici ha assolit l'objectiu. Primer va ser l'ascens a Segona B el curs 16-17 i després dues salvacions consecutives a la categoria de bronze. "Continuarem amb la mateixa idea, identificats amb el projecte de proximitat i amb un rigor econòmic important. Aviam si som capaços de seguir creixent sense tornar-nos bojos i des de la humilitat i el respecte per a tothom. Lluitem contra clubs amb pressupostos molt més alts i hem de ser realistes. Hem de fer un vestidor fort i que es senti seu el projecte".

El conjunt garrotxí ja està planificant la temporada vinent a Segona B en què també participarà a la Copa del Rei. La continuïtat de Raúl Garrido està, en prinicipi, lligada i de moment Marc Cosme és l'única baixa confirmada.