Leo Messi, denunciat per estafa i blanqueig a través de la seva Fundació

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha estat denunciat a l'Audiència Nacional, juntament amb el seu pare Jorge Horacio Messi i el seu germà Rodrigo Messi i la Fundació Leo Messi, per part de l'antic treballador de la fundació Federico Rettori, per presumptes delictes d'estafa i blanqueig de capitals a través de la fundació.

En una denúncia a la qual ha tingut accés Europa Press, després d'una informació publicada pel diari ABC, i que està a l'espera de ser admesa o no a tràmit per una sala de l'Audiència Nacional, Rettori assegura que Leo Messi i el seu entorn s'hauria beneficiat de la Fundació per rebre pagaments personals que no van ser destinats a finalitats socials i lliurar-se així de pagar impostos a Hisenda.

"Alguns fons que originalment havien de ser destinats a accions socials van ser desviats a d'altres tipus d'activitats privades o comptes diferents als declarats per aquesta fundació", denuncia Rettori, treballador de la Fundació entre el 2012 i 2015.

També assegura en la denúncia que el futbolista i el seu club, el FC Barcelona, haurien utilitzat la Fundació Leo Messi per beneficiar-se de no haver de pagar impostos. "Tots aquests anys la Fundació Leo Messi va rebre diners del FC Barcelona com a donacions. Per rebre donacions la Fundació Messi hauria d'haver estat inscrita (en el registre)", argumenta el denunciant.

Rettori desgrana diversos moviments i ingressos en la Fundació que no tenen justificant ni accions socials associades, i aporta prova d'això en la denúncia. "Les despeses totals en aquests 5 anys són exageradament altes per a una fundació amb una sola treballadora i sense atenció al públic, de la qual cosa es dedueix la seva activitat fictícia i que opera com una pantalla per ocultar els ingressos dels denunciats", assegura.