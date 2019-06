el precedent Una mesura cautelar va fer caure Villar abans del judici

Arran de l'esclat del cas Oikos i la presumpta implicació de 7 jugadors del Valladolid en un cas d'apostes, el Girona ja ha contactat amb dos despatxos d'advocats. Des del club saben que el descens del Valladolid i posterior repesca del Girona per jugar a Primera és d'allò més complicat. Tot i això, volen estar preparats i «arribar fins al final». En aquest sentit, tenint en compte que la instrucció no s'ha acabat i el judici i sentència seran d'aquí a uns anys, el club podria plantejar alguna mesura cautelar a curt termini que li permetés no perdre la categoria. En aquest sentit, no seria el primer cop que la Federació aplica una mesura cautelar sense haver-se celebrat el judici. Ho va fer l'estiu del 2017 quan el Comitè disciplinari de la Federació va decidir aplicar com a mesura cautelar suspendre i inhabilitar Ángel Villar de la presidència de l'òrgan. Dos anys després no s'ha celeberat encara el judici. En aquest sentit, doncs, caldrà veure si el president de la Federació, Luis Rubiales, es mostra tan contundent en la lluita per una competició neta i pren una decisió exemplar com seria el descens d'un club per un cas d'apostes.