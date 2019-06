El Llagostera posa fi a una temporada «excepcional» amb un sopar de cloenda

L'esforç i la dedicació que es duen a terme per fer créixer el Llagostera han sigut reconeguts al final d'aquesta temporada 2018-19 amb grans èxits esportius. Des dels equips de base fins al primer equip, que torna a Segona B un any després de perdre la categoria per la via ràpida. Els homes d'Oriol Alsina van desfer-se del Portugalete en el play-off d'ascens fent valer la victòria del partit d'anada. Una gran fita per a un municipi com Llagostera, amb poc més de 8.000 habitants. Per celebrar-ho, el club va organitzar ahir «La Festa del Llagostera» amb un sopar de cloenda que tenia com a ambaixadors els tres equips que han assolit la glòria: el primer equip, el juvenil B i l'infantil A.

«Estem molt contents. Hem fet una temporada excepcional. Tant el primer equip, que ha aconseguit l'ascens i el campionat, com el futbol base. Destaquen els ascensos de l'infantil A a Divisió d'Honor i el juvenil B a Preferent, però tothom ha fet un gran paper», explica la presidenta Isabel Tarragó. Conscients que el planter és el cor d'un club, al Llagostera treballen «amb molta cura per poder oferir el millor als nostres jugadors». Dit i fet. Les proves són la gran quantitat de massa social que l'entitat ha aconseguit atraure. «És un orgull veure tantes categories al Municipal de Llagostera. Des de les més altes fins a les menors. En tenim per a tots els gustos», afegeix la presidenta.



Un club on tothom hi té cabuda

El Llagostera pot dir amb el cap ben alt que té equips que competiran en grans categories com són Segona B, Preferent o Divisió d'Honor. Però no només això. L'objectiu principal és oferir futbol als llagosterencs i llagosterenques, indiferentment del seu nivell. «Aquí tothom hi té cabuda. Des de les categories de més nivell fins també les més inferiors. Qualsevol nen o nena del poble pot venir a jugar al nostre club. Tenim equips per a tothom», assegura Tarragó.

És per això que ahir van poder celebrar els seus èxits amb centenars de persones. Entre jugadors, pares, socis i aficionats, ja només al sopar es va aconseguir reunir prop de 200 comensals, que van ser convocats a dos quarts de nou del vespre. Tot seguit, es van lliurar els premis al millor company i els jugadors que van assistir-hi van tenir un regal. La festa va continuar al pavelló municipal amb l'Orquestra Di-Versiones, que és l'autora de l'himne del Llagostera. Com bé comentava el club, «tots són part dels èxtis del futbol base i del primer equip».



Torna la «llagostelada»

Una de les grans sorpreses de la festa d'ahir a Llagostera va ser la presentació de la segona edició de la samarreta «llagostelada», que té com a protagonista l'estelada impresa al pit i els colors blaugrana.

Aquesta samarreta va néixer l'any 2013 per commemorar les semifinals de la Copa Catalunya contra l'Espanyol. Aleshores, es tractava d'una equipació d'edició limitada que els jugadors van utilitzar només durant la semifinal. A més, els aficionats també van poder adquirir-la aportant el seu granet de sorra en un micromecenatge. Amb aquesta iniciativa el Llagostera aposta per «la teva bandera i els teus colors».