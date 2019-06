Coll i De Toro no continuaran a la banqueta del Sarrià

Pere Coll i Jordi de Toro, el tàndem de tècnics que ha portat aquesta temporada el Sarrià a la Divisió d'Honor Plata, no seguiran la temporada que ve al club. Així ho van comunicar tots dos al club dilluns, al·legant el primer que no s'hi podria dedicar al cent per cent com requereix la categoria, i el segon per motius personals. D'aquesta manera la junta ja ha activat el Pla B per trobar un nou cos tècnic que permeti afrontar amb garanties l'estrena a la segona categoria de l'handbol espanyol.

A Sarrià la primera opció era que tant Coll com De Toro seguissin a la banqueta. Aquesta possibilitat s'ha esvaït tot i els intents de tots dos per poder assumir el repte. Des del club s'agraeix al màxim la seva feina, part indispensable de l'ascens a Plata que s'ha celebrat aquesta temporada.