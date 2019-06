L'Uni completa el seu joc exterior amb l'explosiva escorta Brittney Sykes

La temporada vinent l'Spar Citylift Girona disposarà d'un joc exterior que no tindrà res a envejar als millors equips de l'Eurolliga. Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Magali Mendy, Helena Oma, Sonja Petrovic i Brittney Sykes. Després del retorn de Mendy i del cop d'efecte de la incorporació de la considerada millor jugadora d'Europa -entre altres guardons Petrovic va ser l'MVP de l'Eurolliga del 2018–, l'Uni completa el joc exterior amb l'escorta d'Atlanta Dream de la WNBA. Una jugadora de molt nivell que, aquests dies, està exercint un paper de protagonista a la lliga nord-americana. Amb 12 punts i 27 minuts per partit, Sykes és la màxima anadora i la jugadora amb més presència en pista d'Atlanta per davant del gran fitxatge de l'estiu del Perfumerías Avenida, Tiffany Hayes, en un equip on també hi ha l'ex Uni Haley Peters i la jove base, també nova incorporació de l'Avenida, Maite Cazorla.

Brittney Sykes (25 anys i 1,75 d'alçada) es va formar a la universitat de Syracuse i va ser la número 7 del draft de la WNBA del 2017 per Atlanta. El seu primer any a la WNBA va ser espectacular amb 14 punts per partit i el rècord de 33 punts en el duel contra Phoenix, sent una de les millors rookies de la competició. L'hivern següent, Sykes va tenir la seva primera experiència fora dels Estats Units jugant 13 partits amb el Petah Tikva a la ben pagada i no excessivament competitiva lliga d'Israel, on va fer uns números molt espectaculars amb més de 24 punts i 9 rebots per partit.

De tornada als Estats Units, Brittney Sykes va complir el segon any de contracte dels tres que havia firmat amb Atlanta. Sense jugar al nivell del primer curs, minvada per uns problemes al taló d'Aquil·les, Sykes tampoc es pot dir que fes un any fluix. Va jugar menys, al voltant de 20 minuts per partit, però, per exemple, en els partits de play-off Sykes va rendir bé: 12 punts, 4 rebots i 3 assistències. Aquest passat hivern, Sykes tenia emparaulat canviar Israel per la més competitiva lliga turca amb l'OGM Orman d'Ankara. Però, finalment, va renunciar al contracte per quedar-se als Estats Units per recuperar-se bé dels problemes al taló d'Aquil·les. Una lesió que, veient els gairebé 30 minuts que està jugant amb Atlanta, ja està oblidada.

Aquí és on l'Spar Citylift Girona es va moure ràpidament i, aprofitant que Sykes no havia jugat a l'hivern, li va firmar el contracte ja fa algunes setmanes abans que el seu paper a la WNBA en fes augmentar la cotització.



Tres extracomunitàries

Amb la incorporació de Brittney Sykes, Èric Surís ja compta amb deu jugadores confirmades per a la temporada vinent: Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Magali Mendy, Brittney Sykes, Helena Oma, Sonja Petrovic, Adaora Elonu, María Araújo i Nadia Colhado. Aquí, el club encara hi afegirà una onzena fitxa professional que serà per a una cinc pura que pugui compartir la posició amb Colhado.

Una confecció de plantilla que, però, obligarà Surís a jugar amb un equip diferent a la Lliga i a l'Eurolliga perquè, per a la FIBA, Elonu és extracomunitària i amb Colhado i Sykes ja són tres. En canvi, en Lliga Femenina, Elonu és Cotonou i pot jugar sense ocupar plaça d'extracomunitària. La idea del club és fer rotacions entre Sykes, Elonu i Colhado a l'Eurolliga en funció dels diferents moments de la temporada. Les tres jugadores ho saben i accepten la situació.