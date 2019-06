El Sarrià tria Salva Puig per dirigir l'equip en la seva estrena a Plata

El Sarrià ha triat un campió d'Europa amb el Barça (2005), amb una llarga trajectòria en l'handbol professional com a jugador, per ocupar la banqueta la temporada que ve, la del debut a Plata. L'escollit per rellevar Pere Coll i Jordi de Toro és Salva Puig, un lateral dret vallesà, de Montcada i Reixach, fill del mític Jaume Puig. Amb 39 anys, i després d'haver dirigit el Calella aquestes darreres temporades, a la Lliga Catalana, buscava un repte de major categoria per seguir fent camí cap a l'elit, ara com a preparador. Podrà seguir creixent des de Sarrià, a la banqueta d'un equip de la segona divisió espanyola.

Salva Puig es va formar a La Salle Montcada i amb 13 anys va areribar al Granollers, en el qual va pujar el 1996 al primer equip. El 2003 va marxar al Göppingen de la Bundesliga i tot seguit va passar tres anys al Barça. El Valladolid, el Granollers, i el Tolosa francès van ser els seus següents destins, fins que una greu lesió el va deixar una temporada en blanc. Va acabar la seva carrera com a jugador al Granollers, i es va retirar a finals de la campanya 2015/16. La Lliga de Campions de 2005 conquerida amb el Barça és el seu títol més preuat. També hi ha al seu palmarès una Asobal (2006), una Copa (2007) i una Supercopa (2007).

El vicepresident del Sarrià, Jordi Paretas, va explicar que «l'hem triat a ell perquè és un tècnic jove, amb empenta, que té l'objectiu claríssim d'arribar a entrenar a l'Asobal i que sap que hi té un camí per recórrer». Puig espera que el Sarrià li pugui servir «de trampolí» després d'haver fet créixer aquestes darreres temporades el Calella. Amb els del Maresme aquest any ha fregat l'ascens a Primera Nacional, però en la fase disputada a la seva pista van acabar-ne fora per l' average, i l'equip seguirà a Lliga Catalana. «Està molt il·lusionat», va afegir Paretas, que va recordar que «tots els tècnics que fitxem solen arribar per un any, tot i que si les coses van bé, mai hi ha problemes per continuar».

El Sarrià tancarà la present temporada diumenge amb la disputa de la final de la Copa Catalana a casa contra La Roca (18.30). Serà el comiat dels actuals tècnics, Pere Coll i Jordi de Toro, els arquitectes de l'ascens a Plata. El club, tot i el canvi que hi haurà a la banqueta en no poder seguir el cos tècnic que hi havia, pensa donar continuïtat a la plantilla que ha assolit el salt de categoria.