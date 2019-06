El Barça té 15 dies per fer caixa venent jugadors per quadrar els seus comptes

El Barça necessita quadrar els seus comptes i per això abans de principis de juliol ha d'haver concretat algunes operacions de sortida de jugadors, algunes de les quals estan en marxa i d'altres encara han de madurar-se molt més per arribar a bon port.

Un dels noms que hi ha al damunt de la taula és el d'André Gomes. El migcampista ha jugat cedit aquesta temporada a l'Everton i té una oferta de l'equip de Goodison Park per signar definitivament. Segons diferents mitjans de comunicació, el West Ham també hi està interessat. Està taxat en uns 30 milions d'euros. De la seva banda, el porter holandès Jasper Cillessen ha viscut a l'ombra de Marc André ter Stegen i desitja canviar d'aires per tenir minuts com a titular. El Benfica era la seva principal opció, però l'oferta dels portuguesos no ha acabat de satisfer el Barça. Té contracte fins al 2021, la seva clàusula és de 60 milions, i el futbol anglès també s'ha fixat en ell, pel que aquest podria ser el seu destí.

Pel que fa a Philippe Coutinho, si el Barça el posés al mercat seria un dels principals actius. Va arribar com a gran estrella, com el fitxatge més car de la història de l'entitat (160 milions: 120 fixos, més 40 en variables), però no ha convençut. Té mercat a Anglaterra.

Amb Ivan Rakitic i Samuel Umtitini, ni un ni l'altre volen abandonar la disciplina del Barça, però tots dos tenen oferiments. En el cas del croat, està superamortitzat i l'arribada de Frenkie de Jong el pot ajudar a prendre la decisió; en el del francès, els seus problemes de genoll -dels que no s'ha volgut operar malgrat la insistència dels metges del club- l'han perseguit durant tot el curs i ha estat eclipsat pel gran rendiment de Clement Lenglet.

Què passa amb Nélson Semedo? El representant del lateral dret, el més que conegut Jorge Mendes, va demanar la seva sortida i va comunicar l'existència d'ofertes, especialment una de l'Atlètic de Madrid. La seva clàusula és de 100 milions d'euros. El brasiler Malcom de Oliveira va arribar l'estiu passat a canvi de 41 milions d'euros, en una aposta de la secretaria tècnica, i segurament per això el tècnic Ernesto Valverde amb prou feines va comptar amb l'hàbil extrem brasiler, que podria acabar marxant.

Denis Suárez té contracte fins al 30 de juny del 2021. Des de gener passat va jugar com a cedit a l'Arsenal, però els gunners no van fer efectiva l'opció de compra. Ara és pretès per diferents clubs, entre ells el València. En canvi, Rafinha Alcántara es va trencar el lligament encreuat al desembre del 2018 i està a punt de rebre l'alta mèdica. Té contracte fins al juny del 2020 i cal veure quin és el seu futur a curt termini.

Marc Cucurella va jugar com a cedit a l'Eibar, que va executar una opció de compra (2 milions), però el Barça es va reservar una opció de recompra pel doble i segurament la farà efectiva. Disposa de diferents ofertes. El carriler Sergi Palencia ha jugat com a cedit al Girondins de Bordeus francès i podria abandonar definitivament la disciplina del Barça. Finalment, el cas d'Adrián Ortolá. El porter està cedit al Deportivo fins a finals d'aquest mes de juny. Amb prou feines ha tingut minuts durant la temporada.