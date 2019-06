L'Olot aposta per la continuïtat del cos tècnic que lidera Raúl Garrido

La Unió Esportiva Olot ha renovat ja sis jugadors mentre que mitja dotzena més ja tenien contracte vigent; per tant, la idea del club és mantenir el bloc que tan bé ha rendit aquesta temporada. Els que també han donat un gran rendiment aquest curs han estat els membres del cos tècnic, que igualment continuaran.

El passat mes de gener s'anunciava la renovació de Raúl Garrido i del seu ajudant, Kevin Martínez. El tècnic valencià va salvar l'equip l'any passat malgrat agafar les regnes de la plantilla el mes de novembre del 2017 a set punts de la salvació. En aquest últim curs, Garrido ha aconseguit fer la millor temporada de la història de la entitat sumant 31 punts i quedant desè per classificar l'equip per la Copa del Rei 2019/20.

Malgrat haver demostrat la seva vàlua com a entrenador, Garrido no ha assolit aquests èxits ell sol. El seu ajudant i mà dreta a la banqueta, Kevin Martínez, és una peça clau en l'anàlisi tàctic tant del mateix equip com del rival i les seves jugades d'estratègia han estat clau en l'última temporada i mitja. El curs passat l'equip va evitar el descens amb un gol d'estratègia que acabaria portant la signatura de Barnils, mentre que durant aquest exercici l'Olot ha sumat punts importants davant Ejea o Barça B en els últims instants de partit gràcies a aquesta mena de jugades.

Una altra de les claus del gran curs que ha protagonitzat l'Olot ha estat el fet de ser el tercer equip menys golejat del grup tercer de la Segona Divisió B. Un aspecte en el qual hi té molt a veure l'entrenador de porters, Pol Fresneda. Xavi Ginard ha fet una gran temporada i fins i tot s'ha mostrat com un porter més complet i segur que en cursos anteriors, malgrat que ja venia de fer un any molt complet. També el nouvingut al mercat d'hivern, Pol Ballesté, ha tingut l'oportunitat de jugar tres partits i en tots ells ha estat a un gran nivell.

Per últim i no menys important, les poques lesions que ha sofert l'Olot aquest curs ha estat un aspecte també molt important per l'equip. Els jugadors han patit poques lesions i gairebé totes han estat per cops puntuals o jugades fortuïtes i no han estat problemes musculars deguts a una mala preparació. De fet, Garrido ha insistit setmana rere setmana en què el preparador físic, Ferran Joanmiquel, ha estat fent una tasca vital per l'equip i s'ha mostrat molt agraït per la gran feina de qui ha estat crucial per evitar lesions o recuperar de la forma més optima els jugadors que n'han patit.