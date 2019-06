Pere Medinyà serà el segon de Salva Puig a la banqueta del Sarrià a Plata

El Sarrià va anunciar ahir el cos tècnic al complet que acompanyarà Salva Puig en l'estrena a Divisió d'Honor Plata. L'exjugador del Barça i del Granollers estarà acompanyat a la banqueta per Pere Medinyà com a segon entrenador; Albert Pijoan, de preparador físic; Jorge Martínez, d'entrenador de porters; Jordi Oliveras, fent tasques de fisioterapeuta i Lluís Trèmols, com a delegat.

Salva Puig contempla que la pretemporada arrenqui la setmana del 5 d'agost, en una data que encara està per concretar. Per davant hi haurà l'objectiu de preparar a consciència el debut a Plata, previst per al cap de setmana del 14-15 de setembre. Puig ha sigut l'escollit pel Sarrià per rellevar el tàndem format per Pere Coll i Jordi de Toro, que aquesta temporada ha assolit l'ascens.