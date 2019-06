El Llagostera signa el veterà migcampista David Garcia

Curiosa és la història de David Garcia Gall i la Unió Esportiva Llagostera. Fa ja uns quants anys que el club blaugrana li va al darrere. Oriol Alsina havia intentat el seu fitxatge, sense fortuna. Fins ara. El veterà migcampista va ser dels primers en felicitar l'equip blaugrana pel seu ascens. Van coincidir aquesta temporada; ell com a rival jugant a l'Hospitalet. Aquella trucada servia per fer néixer de nou els contactes i aquest cop l'entesa s'ha produït. «Ha sigut molt fàcil perquè des del primer moment ha volgut venir. Ens vam posar d'acord ben ràpid. Això és el que volem, gent implicada, que vulgui sumar-se al nostre projecte», explica Alsina. David Garcia, per tant, jugarà al Llagostera i ho farà amb més de 100 partits a Segona B. Els que des del 2014 i 2017 va jugar defensant l'escut del Cornellà. En total, 101 aparicions i 8 gols, a banda de 7 partits a la Copa i un parell de dianes. «És un dels millors jugadors de Tercera pel que fa el joc aeri. Ens dona equilibri, té experiència i el nostre camp li va de meravella. És un professional i coneix aquesta lliga. Gent que el coneix m'ha parlat molt bé d'ell». Avui serà el torn d'anunciar el fitxatge d'Adri Lledó, de l'Horta.